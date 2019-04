Ospite a Porta a Porta Roma, Salvini: "Raggi non è più adeguata a fare il sindaco, lasci ad altri" "Città fuori controllo? Cambia mestiere amica mia" dice il vicepremier, "pensavo che il M5S facesse meglio"

Per me 'Virginia Raggi non è più adeguata a fare il sindaco, non per eventuali illegalità" nella vicenda Ama, "non decido io, ma se nelle registrazioni che si possono ascoltare il sindaco di Roma dice: "Ho la città fuori controllo e i cittadini vedono la merda", io do un giudizio politico: "Non sei in grado di fare il sindaco, cambia mestiere amica mia''. Così il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ospite a Porta a Porta. "Pensavo che i 5 stelle a Roma facessero qualcosa di meglio. La prossima volta i romani sceglieranno qualcos'altro".





Tolte le deleghe a Siri, "a Toninelli un aiuto servirebbe, io non lo avrei fatto"

"Toninelli le deleghe a Siri gliele ha tolte, con tutti i cantieri da aprire in Italia Toninelli avrebbe bisogno di qualcuno che lo aiuti meglio nel suo lavoro, ma non commento gli altri ministri" afferma il vicepremier, "io non avrei tolto le deleghe, Di Maio e Toninelli la pensano diversamente" aggiunge a proposito della vicenda che riguarda il sottosegretario allo Sviluppo economico, Armando Siri, indagato per corruzione dalla Procura di Roma.

Governo, "ancora 4 anni? Sì, abbiamo tanto da fare"

Se il Governo durerà altri quattro anni? "Sì, perché abbiamo tante cose da fare" continua Salvini, rispondendo alla domanda se l'Esecutivo terrà malgrado le continue tensioni tra Lega e M5S. Salvini ha rimarcato che "oggi anche Banca d'Italia ha riconosciuto che dopo tanti mesi di difficoltà qualcosa si muove".

Iva, "aumentarla per la flat tax sarebbe una presa in giro"

Aumentare l'Iva per finanziare la flat tax "non è mai stato all'ordine del giorno perché sarebbe una presa in giro".