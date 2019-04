Anticipazione Roma. Spunta un altro audio. Bagnacani a Raggi: "Rischio bancarotta preferenziale"

Condividi

L'ex presidente di Ama Lorenzo Bagnacani avverte la sindaca di Roma Virginia Raggi che un prestito per togliersi di torno i debiti con le banche potrebbe condurre al reato di "bancarotta preferenziale".È il contenuto di un altro audio tra le registrazioni, anticipate dall'Espresso, in possesso della procura e della Gdf che fanno parte del fascicolo aperto per tentata concussione sull'approvazione del bilancio di Ama, secondo quanto riporta Repubblica.it, ripreso da AdnKronos.Poi parlando del bilancio 2017 la prima cittadina dice: "Non me lo approvano in giunta". "C'è qualcuno che tiene un punto non sostenibile o cosa?", le chiede Bagnacani. "I risultati di questo bilancio non mi interessano - conclude Raggi - Non sono un tecnico, non sono un contabile, sono un sindaco. Lo devo approvare. Come me lo devono dire altri".