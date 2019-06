Il raid di Trastevere L'aggressione ai ragazzi del "Cinema America" a Roma: quattro identificati Si tratta di maggiorenni, avrebbero fatto parte del gruppo che nella notte di sabato ha aggredito con pugni e bottigliate quattro ventenni perché indossavano la t-shirt del Cinema America, ritenuta "antifascista"

Quattro persone ritenute responsabili dell'aggressione ai ragazzi che indossavano le magliette del cinema America, avvenuta sabato sera a Trastevere, sono stati identificati dalla Polizia. Le indagini sono state condotte dalla Digos della questura di Roma.

Gli identificati sono maggiorenni. Per gli investigatori facevano parte di un gruppo di sette o otto persone. Le indagini della Digos vanno avanti per risalire agli altri responsabili dell'aggressione, messa a segno con pugni e bottigliate.

Fondamentali sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza di alcuni esercizi commerciali che i carabinieri di Trastevere hanno acquisito dopo aver sentito le dichiarazioni delle vittime.

Il fatto

L'aggressione si è verificata alle 4 del mattino: quattro ragazzi ventenni sono stati aggrediti da una decina di individui al grido di "hai la maglietta del Cinema America, sei antifascista levati subito la maglietta, te ne devi andare via". I quattro avevano passato la serata in Piazza San Cosimato per seguire le proiezioni dei ragazzi del Cinema America. Sono seguite bottigliate, pugni, insulti e testate con minacce affinché i ragazzi levassero le magliette. Uno di loro è finito in ospedale per un trauma con frattura scomposta alla piramide nasale, a un altro sono stati messi tre punti sul sopracciglio destro.