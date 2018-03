Nella sparatoria due donne ferite dai carabinieri Roma, arrestati dai carabinieri i due fuggitivi che avevano forzato il posto di blocco a Monteverde I due uomini erano a bordo dell'auto che ieri sera non si fermata all'alt e ha cercato di investire due militari in zona Monteverde. Si tratta di due nomadi di origini campane. L'accusa è tentato omicidio in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

Sono stati arrestati dai carabinieri del Comando provinciale di Roma i due uomini che ieri non si sono fermati all'alt delle forze dell'ordine mentre viaggiavano su un'auto nel quartiere Monteverde. Devono rispondere di tentato omicidio continuato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di due nomadi di 22 e 23 anni, di origini campane con precedenti per truffe ed estorsioni.Rintracciata l'auto sulla quale viaggiavano, che è stata sequestrata. Avrebbero tentato di investire prima un carabiniere in divisa che gli ha intimato l'alt e poi un altro in borghese che ha cercato di fermarli e ha poi esploso un colpo che ha ferito madre e figlia a bordo di uno scooter.Nella sparatoria che è seguita al mancato stop dell'auto dei due, sono rimaste ferite due donne, madre e figlia, che a bordo di uno scooter percorrevano la via. Entrambe ricoverate presso l'ospedale San Camillo, non sono in pericolo di vita.