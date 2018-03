Monteverde Roma: auto forza posto di blocco. Carabiniere spara e ferisce 2 donne su uno scooter Le due donne non sono gravi. La persona alla guida dell'auto che ha tentato di investire il militare ha fatto perdere le proprie tracce. In corso una caccia all'uomo

Due donne, madre e figlia, sono rimaste ferite a Roma, centrate da un colpo di pistola sparato da un carabiniere. Secondo le prime ricostruzioni, il fatto si è verificato in una via del quartiere Monteverde: un'auto non si è fermata all'alt di un posto di blocco dei Carabinieri, tentando di investirli. Uno dei militari avrebbe reagito sparando e colpendo accidentalmente le due donne che si trovavano a bordo di uno scooter. Sono state soccorse e ricoverate al San Camillo.Le due donne, di 49 e 16 anni, non sono in gravi condizioni. Sono state colpite alla spalla dal proiettile. In ospedale anche i Carabinieri che le hanno socccorse per primi e per fornire l'assistenza del caso.La pattuglia dei Carabinieri, impegnata in indagini giudiziarie, avrebbe intimato l'alt a un'auto a bordo della quale si trovava un sospetto. Ma anzichè fermarsi, l'auto ha tentato di investire uno dei carabinieri che ha evitato l'impatto e ha sparato un colpo. Colpite accidentalmente dal proiettile le due donne, madre e figlia, che in quel momento passavano col loro scooter.L'episodio è avvenuto in via Ozanam. L'auto è riuscita ad allontanarsi. E' in corso una vasta battuta dei militari nella zona per individuare la vettura che ha forzato il posto di blocco.