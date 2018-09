Roma: auto su pedoni vicino a San Pietro, feriti Da una prima ricostruzione emerge che l'automobilista avrebbe perso il controllo della vettura, forse a causa della strada bagnata per la pioggia

Immagine di repertorio

Condividi

Erano fermi sul marciapiede, a pochi metri dalla basilica di San Pietro, quando un'auto li ha centrati in pieno. Attimi di paura stasera al centro di Roma per un investimento che nella dinamica ha fatto venire alla mente recenti attentati. A essere travolta una comitiva di cittadini polacchi, tra cui due bambini di 5 e 6 anni e un ragazzino di 13, la madre di uno di loro e il padre degli altri.Nessuno, fortunatamente, è in pericolo di vita. L'allarme è arrivato intorno alle 20.30 al Nue 112 di Roma che ha immediatamente allertato il 118 e le forze dell'ordine. Sul posto polizia e polizia locale per i rilievi dell'incidente.Da una prima ricostruzione sembra che l'automobilista, un 35enne italiano, abbia perso il controllo della vettura, forse a causa della strada bagnata per la pioggia, e ha travolto il gruppo che si trovava in quel momento sul marciapiede. Nell'incidente l'auto è finita anche contro il semaforo all'incrocio con via Traspontina.L'automobilista, che sarebbe stato sobrio, si è fermato a prestare soccorso. Alcuni testimoni avrebbero detto che l'auto viaggiava a velocità moderata.I tre bambini sono stati trasportati dal 118 all'ospedale pediatrico Bambino Gesù in codice rosso per dinamica, ma non dovrebbero essere in pericolo di vita, mentre la madre 37enne al San Camillo e il padre all'ospedale Santo Spirito. Soccorso dagli operatori del 118 anche l'investitore che ha accusato un malore ed è stato anche lui portato in ospedale dove verrà anche sottoposto agli accertamenti di rito sull'assunzione di alcol e droga.Quello di stasera non è l'unico investimento grave che si è verificato oggi a Roma. In mattinata una donna di 71 anni è stata investita da un camion in via Monasterace, in zona Anagnina, in periferia e ricoverata in ospedale in gravi condizioni.