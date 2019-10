Capitale Roma, autobus contro albero: una decina di feriti Sulla via Cassia, all'incrocio con via Oriolo

Un autobus di linea con a bordo molti passeggeri è finito contro un albero a Roma. È accaduto poco dopo le 9 su via Cassia, all'incrocio con via Oriolo. Dalle prime informazioni ci sarebbero una decina di feriti non gravi.Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118 e la polizia locale del Gruppo Cassia. L'autobus coinvolto sarebbe il numero 301.La prima stima dell'Ares 118, intervenuto sul posto con 8 ambulanze, parla di dieci-dodici feriti, nessuno in pericolo di vita. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente e se ci siano altri veicoli coinvolti.