SPORT

2018/06/25 20:24

Calcio Roma, bagno di folla per Pastore all'aeroporto In centinaia ad accogliere la stella ex Psg

Condividi Bagno di folla per Javier Pastore all'aeroporto di Ciampino.



'El Flaco', acquistato dalla Roma dal Paris Saint Germain, si è presentato con la sciarpa giallorossa al collo per le sue prime foto con i nuovi colori sociali. Pastore, scortato dalle forze dell'ordine, si è soffermato a più riprese per fare dei selfie con i suoi fan e per firmare autografi sulle magliette.



Fuori dall'aeroporto è salito su un Suv bianco sul quale ha lasciato lo scalo romano. Domani le visite mediche a Villa Stuart, poi la firma del contratto che lo legherà per 4 anni alla Roma a 4 milioni di euro a stagione più bonus.

Bagno di folla per Javier Pastore all'aeroporto di Ciampino.'El Flaco', acquistato dalla Roma dal Paris Saint Germain, si è presentato con la sciarpa giallorossa al collo per le sue prime foto con i nuovi colori sociali. Pastore, scortato dalle forze dell'ordine, si è soffermato a più riprese per fare dei selfie con i suoi fan e per firmare autografi sulle magliette.Fuori dall'aeroporto è salito su un Suv bianco sul quale ha lasciato lo scalo romano. Domani le visite mediche a Villa Stuart, poi la firma del contratto che lo legherà per 4 anni alla Roma a 4 milioni di euro a stagione più bonus.

Condividi