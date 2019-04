Roma, bambino precipita dal quinto piano. È in condizioni gravissime La tragedia nella zona Nord della capitale, alla Giustiniana. Secondo le prime informazioni in casa con lui ci sarebbero stati i genitori. Sul posto la polizia

Via Giulio Galli, a Roma

Un bambino di 8 anni è precipitato dal quinto piano di uno stabile di via Giulio Galli, in zona Giustiniana, a nord di Roma. Soccorso dal 118 e trasportato in eliambulanza al policlinico "Gemelli", secondo le prime informazioni avrebbe riportato fratture multiple alle braccia e alle gambe e quando è stato soccorso non era cosciente.Sul posto la polizia. Ancora da accertare la dinamica dell'accaduto