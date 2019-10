Richiesta di dimissioni ​Roma, l'altra piazza: banchetti Pd per dire "Raggi ora basta" "Firme contro di me? Rispondo con i fatti" dice la sindaca. Le sue dimissioni sono invocate oggi anche a Piazza San Giovanni dove è in corso la manifestazione del centrodestra

Condividi

Sono circa 50 i banchetti del Pd allestiti oggi a Roma per dire "Raggi ora basta". Ad annunciarlo è il capogruppo dem Giulio Pelonzi che qualche giorno fa aveva presentato la mobilitazione.

"Ieri 13 ore in Consiglio per contrastare la liquidazione della società Roma Metropolitane, oggi nelle piazze per dire 'Raggi basta' - commenta Pelonzi -. E lunedì in conferenza con i sindacati per lo sciopero generale del 25 ottobre".

La sindaca di Roma è così sotto il fuoco incrociato. Da Piazza San Giovanni, dove è in corso la manifestazione del centrodestra, richiesta di dimissioni.

"Firme contro di me? Rispondo con i fatti"

"Siamo qui ad inaugurare i lavori per il nuovo skate park di Ostia. Progetto avviato nel 2016. Io direi che si risponde sempre con i fatti. E i fatti qui ad Ostia li stiamo facendo, non solo con questo cantiere, stiamo lavorando tantissimo per risanare il litorale, per ripristinare quei lavori di manutenzione ordinaria che per troppi anni sono mancati perché il Municipio X, per anni è stato sciolto per Mafia" ha detto la sindaca di Roma, commentando la raccolta firme per chiedere le sue dimissioni preannunciate da Lega e Pd. "Eravamo in aula per la condanna al processo Spada e per Mafia capitale e ieri in Cassazione e ci saremo martedì per la sentenza: ripeto si risponde con i fatti", conclude Raggi