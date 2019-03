Domenica ecologica Roma, blocco del traffico e 3 stazioni della metropolitana A chiuse Ultima domenica ecologica del Comune di Roma, che viene a coincidere con la chiusura di altre due fermate centrali delle metropolitana - Barberini e Spagna - in aggiunta a quella di repubblica, sbarrata da ottobre scorso

Possibili disagi a Roma per il blocco del traffico nella fascia verde per l'ultima domenica ecologica del Comune, che viene a coincidere con lo stop a 3 stazioni centrali della linea A della metropolitana: Barberini e Spagna, ferme da ieri, e Repubblica, sbarrata dallo scorso ottobre.Come informa il Campidoglio, il provvedimento della Giunta è stato emesso per contenere le emissioni inquinanti e contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche.Il blocco del traffico va dalle 7:30 alle 12:30 per poi riprendere alle 16:30 e concludersi alle 20:30. La circolazione sarà vietata entro i confini della ZTL “Fascia Verde”. Sono comprese tutte le categorie di veicoli, inclusi i diesel Euro 6.Ieri la stazione Barberini della Linea A della metropolitana di Roma è stata chiusa da Atac dopo il sequestro disposto dall'autorità giudiziaria legato al recente guasto su una delle scale mobili. Poco dopo è stata chiusa anche la fermata Spagna, che ha scale mobili dello stesso tipo, per consentire ulteriori controlli. La fermata Repubblica è invece chiusa dallo scorso ottobre, quando il cedimento di una scala mobile ha provocato il ferimento di 24 persone."Blocco del traffico a Roma e tre fermate della metropolitana chiuse: una domenica a 5 stelle. Con Raggi il vento è davvero cambiato, è diventato un ciclone che sta devastando la città". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica del PD. "Dopo la chiusura delle stazioni Barberini e Spagna, che insieme a Repubblica non si sa per quanto tempo resteranno sbarrate, era proprio necessario bloccare il traffico? Non si poteva evitare di creare ulteriori disagi ai romani spostando una domenica ecologica che, a dirla tutta, nulla risolve sul fronte dell'inquinamento? Cara Raggi, oramai è tempo di fare le valigie. La Capitale ha già sopportato troppo".