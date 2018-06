ITALIA

2018/06/07 14:09

Roma, trovata busta sospetta in un confessionale: conteneva 36mila euro I Carabinieri, su richiesta del parroco, sono intervenuti all'interno della Chiesa Santa Maria delle Fornaci per un plico sospetto in un confessionale

Santa Maria delle Grazie alle Fornaci Condividi Intervenuti per un plico sospetto trovato nel confessionale di una chiesa a due passi da San Pietro, i carabinieri hanno trovato all'interno 36mila euro. È accaduto nella chiesa Santa Maria delle Fornaci. A dare l'allarme il parroco che ha notato in un confessionale il plico.



