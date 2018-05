Roma, caricata alla fermata del bus e stuprata dal branco. Si indaga anche per sequestro

Condividi

Sequestro di persona e violenza sessuale di gruppo. Questi i reati per cui procede la Procura di Tivoli in relazione alla denuncia di una donna di 43 anni che ha raccontato di essere stata prelevata con la forza da due uomini alla fermata del bus in zona Rebibbia, a Roma, e di essere stata portata in una strada isolata nei dintorni di Guidonia dove è stata stuprata da quattro persone, forse tutti cittadini bengalesi. Il procuratore Francesco Menditto ha affidato le indagini al pm che si occupa delle violenze di genere. La donna in queste ore, così come da protocollo, è assistita anche da psicologi. Le indagini sono state affidati agli uomini della squadra mobile e e del commissariato di Tivoli.È accaduto intorno all'una del 18 maggio. La donna, italiana di origini straniere, secondo quanto ha raccontato lei stessa agli agenti, stava aspettando un autobus direzione Tivoli su via Tiburtina di fronte alla Metro Rebibbia, alla fine del suo lavoro. Due uomini, a bordo di una Fiat Panda, si sono avvicinati, erano ubriachi, ma in un primo momento non molesti. Improvvisamente i due l'hanno costretta a salire in auto, portandola a Settecamini dove li attendevano altri due uomini. Lo stupro si è quindi consumato in auto. La donna è stata poi abbandonata in strada, mentre l'auto si è data alla fuga. La vittima ha chiamato il 113 ed è stata trasportata in un centro antiviolenza.o.