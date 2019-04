Indagano i Carabinieri Roma: cerca di rapire una bambina sul passeggino, donna ricercata Secondo quanto denunciato la nonna stava accompagnando la nipotina al nido quando è stata avvicinata da una signora sconosciuta, "alta e grossa", che si è avvicinata alla bimba tentando di "rapirla"

Tenta di portare via una bambina di 21 mesi da un passeggino ma rinuncia di fronte alle urla della nonna della piccola e all'accorrere di alcuni passanti. Una vicenda ancora da chiarire in tutti i suoi elementi accaduta stamattina poco dopo le 8,30 in via Cernaia, a Roma non lontano dalla Stazione Termini.Tre ore più tardi è stato un 39enne a presentarsi ai carabinieri della Stazione Macao e a denunciare l'episodio: secondo quanto raccontato dall'uomo, la suocera 68enne stava accompagnando la nipotina al nido quando è stata avvicinata da una signora sconosciuta, "alta e grossa", che si è avvicinata alla bimba tentando di 'rapirla'. Immediata la reazione della nonna, le cui grida hanno attirato i passanti e convinto la malintenzionata a desistere. I Carabinieri impegnati nelle indagini stanno raccogliendo testimonianze e cercando di acquisire eventuali immagini registrate da telecamere di videosorveglianza attive nella zona.A quanto denunciato, la nonna e la bambina erano su via Cernaia, quando una sconosciuta si è scaraventata sulla bambina, che era sul passeggino legata con le cinture, tentando di tirarla verso sé. La nonna avrebbe urlato ma la donna, senza dire una parola, la continuava a stringere e a tirarla verso di sé. Poi la nonna avrebbe iniziato a chiedere aiuto e così si sono avvicinati due ragazzi per che, con non poche difficoltà, avrebbero allontanato la sconosciuta, descritta come "altissima e molto forte", scortando poi per un tratto di strada nonna e nipotina verso l'asilo.