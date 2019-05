La giovane è rimasta incastrata tra la banchina e le rotaie Roma, donna muore incastrata sotto un convoglio della metropolitana A alla fermata di Lepanto Aveva 35 anni, sembra sia scivolata dalla banchina. La linea A di Roma è interrotta nella tratta da Termini a Battistini, rallentata tra Termini e Anagnina. L'Atac ha istituito dei bus navetta sostitutivi

Condividi

Una donna di 35 anni del Senegal è morta sotto un convoglio della metropolitana della linea A alla fermata di Lepanto questa mattina a Roma. La donna è rimasta incastrata tra il treno, la banchina e le rotaie.Secondo quanto si apprende, la donna sarebbe scivolata. Il quadro, che inizialmente faceva propendere gli investigatori per il suicidio, sarebbe cambiato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della metropolitana visionate da poliziotti e carabinieri.I vigili del fuoco sono sul posto insieme ai poliziotti del commissariato Prati impegnati nelle indagini. Il transito dei treni è interrotto da Termini a Battistini, predisposti bus sostitutivi.L'incidente è avvenuto alla stazione Lepanto in direzione Anagnina. La polizia sta ascoltando alcuni testimoni. alcuni hanno detto di aver sentito un urlo. I passeggeri sono stati fatti scendere, alcuni erano sotto shock."Io non so se si tratti di un suicidio, ma a mia conoscenza lei stava bene. So però che aveva problemi di vista, potrebbe essere scivolata per questo". A dirlo è Mama, un ambulante senegalese, amico della donna morta incastrata sotto il convoglio.