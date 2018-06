La scoperta Roma, torna alla luce una tomba del IV secolo È stata soprannominata "Tomba dell'Atleta" perchè, insieme ai resti ossei, sono stati trovati due stringili in ferro con cui all'epoca gli atleti si lavavano dopo l'attività fisica

La Capitale restituisce un'altra meraviglia nascosta: una tomba risalente al IV secolo A.C., epoca repubblicana. La scoperta è stata fatta durante i lavori di archeologia preventiva per il raddoppio dell'acquedotto Castell'Arcione-Salone, nella zona Case Rosse svolti da Acea Elabori."Ancora una volta le aree periferiche della città ci riservano una incredibile sorpresa: una tomba del IV secolo a.C.", ha dichiarato il soprintendente Francesco Prosperetti. "L'abbiamo chiamata 'tomba dell'Atleta', perchè sono stati trovati due strigili, degli attrezzi che all'epoca si usavano per detergere grasso e sudore dopo l'attività fisica".La tomba è ancora inviolata, è rimasta incredibilmente intatta dopo oltre 2000 anni, e nel corso dei secoli vi è entrata una limitatissima quantità di terra. Gli archeologi hanno verificato un ottimo stato di conservazione: un corredo funerario perfettamente integro, comprese le offerte in cibo, pollo, coniglio, agnello o capretto.La sepoltura è composta da una camera, scavata a una profondità di circa 2 metri sotto l'attuale piano di campagna e ospita 4 sepolture avvenute in momenti differenti. Il vano ipogeo, completamente scavato nel banco tufaceo caratteristico della zona, presenta una larghezza di circa 2,50 metri, una lunghezza di 3,30 metri e una altezza di 1,75 metri.Il vasellame trovato all'interno della tomba appartiene quasi nella totalità alla ceramica detta 'a vernice nera', e alcuni pezzi presentano tracce ancora vivide di una decorazione bianca a motivi geometrici e vegetali. All'interno di due piatti (detti 'piatti di pesce') e di due coppe sono stati identificati i resti delle offerte alimentari che furono parte integrante dei riti funerari: è stato possibile riconoscere ossa di un coniglio e di un capretto o agnello.Sul fondo del vano sono stati identificati i resti ossei di altri due individui: un uomo e una donna, dotati di ulteriori 5 elementi di corredo, tutti in terra cotta -lui presumibilmente morto tra i 35 e i 45 anni, lei di età indefinita.Il presidente di Acea Luca Lanzalone ha mostrato la sua soddisfazione: "Siamo onorati di contribuire alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico della città - ha detto - lo abbiamo fatto illuminando i grandi monumenti e siti archeologici, come la Piramide Cestia o il Palatino, ma lo facciamo anche tramite la pronta segnalazione di ritrovamenti che possano avere una rilevanza archeologica, come è accaduto nel caso della Casa dell'atleta che viene presentata oggi. È anche per questo spirito di pronta collaborazione che passa la valorizzazione di un patrimonio unico al mondo quale è quello di Roma".