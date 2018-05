Roma: entra in ascensore e cade nel vuoto, morta

Condividi

Tragedia in un palazzo di viale Regina Margherita a Roma.A quanto riferito dai vigili del fuoco, intorno alle 15.30 una donna nel prendere l'ascensore è caduta nel vuoto probabilmente dal sesto piano, perché non c'era la cabina, ed è morta. Si tratterebbe di una 77enne. Ora i carabinieri stanno svolgendo le indagini per chiarire la dinamica dell'accadutoLa donna, E. P., abitava nel palazzo, al civico 217, ma il suo appartamento era al primo piano. Quindi i militari stanno cercando di accertare perché, come risulta dalle prime ricostruzioni, la donna fosse al sesto piano.Accanto al corpo della donna sarebbe stato ritrovato un utensile. Questo oggetto, secondo chi indaga, è da verificare se possa essere stato utilizzato dalla donna per forzare volontariamente la grata in ferro del vano ascensore. Al momento ogni ipotesi resta dunque valida, compresa quella del suicidio.