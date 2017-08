Prefettura: iniziato vertice su emergenza abitativa Roma, eritreo accoltellato a presidio Croce Rossa: litiga con bambini e residenti assediano centro

Si sta ancora cercando di chiarire cosa sia successo questa notte e cosa abbia scatenato la lite davanti al Presidio Umanitario della Croce Rossa di Roma in via del Frantoio.Da una prima ricostruzione sembra che un gruppo di bambini abbia insultato un 40enne eritreo il quale avrebbe poi lanciato un sasso verso di loro senza nemmeno colpirli. Circa due ore dopo una madre sarebbe tornata in zona chiedendo aiuto a 50 residenti, sarebbe scoppiato un scontro finito con il 40enne accoltellato alla schiena.L'uomo è ricoverato in ospedale, è ferito alla schiena ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto hanno riferito i Carabinieri non risiedeva nel centro, sistemazione temporanea per circa 80 persone.E' iniziato il tavolo tecnico convocato in Prefettura sull'emergenza abitativa a Roma, questione mai risolta ma che dopo lo sgombero del palazzo di via Curtatone - occupato da centinaia dirifugiati politici ancora oggi in strada perchè non è stata trovata una sistemazione per tutti - è tornata a mostrare tutta la sua urgenza. Al tavolo partecipano il prefetto di Roma Paola Basilone, lasindaca Virginia Raggi e l'assessore regionale alle politiche abitative Fabio Refrigeri e una delegazione dei movimenti di lotta per la casa. A Roma sono circa 20mila persone le persone che vivono in uno degli oltre 70 stabili occupati.