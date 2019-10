Non sopportava più le liti continue con la moglie Roma. Evade dagli arresti domiciliari e si presenta in commissariato: "Meglio il carcere" L’uomo ha chiesto e ottenuto l'affidamento ad un’associazione Onlus

“Meglio il carcere che stare a casa con mia moglie... faccio tutto: lavo, stiro e tutto quello che succede in casa è sempre colpa mia...". Con questo sfogo un 49enne romano si è presentato agli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo spiegando che preferiva tornare in carcere che restare a casa.Arrestato dunque per evasione ma giudicato non punibile con il carcere per la non particolare gravità del fatto, l'uomo ha chiesto e ottenuto di non scontare gli arresti presso la propria abitazione. Ora è stato trasferito presso una associazione Onlus.