La coppia era separata Roma: ex guardia giurata uccide la moglie poi si spara. Grave anche il figlio Non ha ancora un perché l’omicidio\suicidio avvento nel quartiere romano di Primavalle. Quello che si sa è che l’aggressore e la moglie sono morti. In gravi condizioni il figlio di 44 anni

Condividi

Non ce l’ha fatta la donna di 63 anni presa a coltellate e poi a colpi di arma da fuoco dall'ex marito, di 67. Anche lui, ex guardia giurata, è morto dopo essersi sparato.È accaduto a Roma nel quartiere Primavalle. Grave il figlio di 44 anni ricoverato al Policlinico Gemelli.Una brutta storia che si è consumata in pochi minuti. L’uomo ex guardia giurata ha aspettato nel cortile di palazzo, la moglie, dal quale era separato e il figlio.Dovevano prendere alcune cose.Nell’appartamento scoppia la lite. L’uomo ha prima accoltellato la donna e poi le ha sparato. Dopo ha rivolto l'arma contro di sè e si è ucciso. In quei minuti di follia viene ferito al torace anche il figlio di 44 anni.I tre sono stati ricoverati in gravi condizioni al Policlinico Gemelli di Roma. La più grave la donna che è morta poco dopo il ricovero. Lui è deceduto poco dopo. Ancora in vita anche se in gravi condizioni, il figlio.