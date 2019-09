Tor Bella Monaca Roma. Insulti e minacce, famiglia Rom rinuncia alla casa popolare In corso indagini per accertare i responsabili dell'aggressione verbale

Minacce ed insulti a Roma, a Tor Bella Monaca nei confronti di una famiglia rom assegnataria di una casa popolare. Accompagnata questa mattina da un funzionario dell'Ater in via Santa Rita da Cascia, la famiglia, composta da quattro persone (padre, madre e due figli), doveva entrare in un appartamento. Hanno riferito di essere stati insultati e minacciati da un gruppetto di 5 o 6 abitanti che volevano farli desistere dall'entrare nell'abitazione.

Immediato l'intervento dei Carabinieri di Tor Bella Monaca, anche se al loro arrivo i militari hanno constatato che la situazione era già tornata alla normalità. Invitata in caserma, la famiglia rom ha sporto denuncia. E ora sono in corso indagini per accertare chi erano i responsabili dell'aggressione verbale. Sembrerebbe che la famiglia abbia rinunciato all'alloggio.