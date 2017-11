Dopo un lunghissimo braccio di ferro Roma, il dg di Ama Stefano Bina se ne va per "motivi personali" E' l'ultima di una serie di dimissioni registrate dall'azienda rifiuti capitolina

Non c'è pace per l'azienda dei rifiuti romana Ama. Oggi, dopo un braccio di ferro lunghissimo, il dg Stefano Bina ha rassegnato le dimissioni, accettate dal Cda. "Tali dimissioni- recita una nota dell'azienda- sono diventate effettive dalla giornata di oggi. Il presidente e amministratore delegato Lorenzo Bagnacani ringrazia, anche a nome del consiglio di amministrazione, l'ingegner Bina per il lavoro svolto e assume, a partire da oggi, le responsabilità ad interim della direzione generale".

Montanari: grazie a Bina per il lavoro svolto

"Intendo ringraziare per la preziosa collaborazione l'ingegner Stefano Bina che ha rassegnato le proprie dimissioni da Direttore Generale dell'Ama" ha scritto in una nota Pinuccia Montanari, assessore alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale.

Bina era in carica dall'agosto 2015. Le sue sono le ultime di una serie di dimissioni registrate dalla municipalizzata capitolina. Prima di lui, hanno lasciato Alessandro Solidoro, amministratore unico. Si dimise nel settembre del 2016, lo stesso giorno in cui la giunta Raggi perse l'assessore al bilancio Marcello Minenna. Solidoro aveva preso il posto di Daniele Fortini, amministratore delegato di Ama, che ebbe un duro scontro con l'allora assessore all'ambiente Paola Muraro, dimessasi anche lei per guai giudiziari. Nel maggio 2017, invece, Antonella Giglio, amministratore unico che prese il posto di Solidoro, fu licenziata ed estromessa dal cda.