Il caso Incendiata nella notte la Maserati di Carlo D'Aguano. L'imprenditore coinvolto in inchiesta di Roma A dare l’allarme alcuni residenti che hanno sentito un boato e visto le fiamme

A fuoco nella notte l’auto dell’imprenditore Carlo D’Auguano, coinvolto nell’indagine dei carabinieri sul presunto giro di corruzione per cui sono stati arrestati 6 poliziotti e una dipendente della procura.A dare l’allarme alcuni residenti che hanno sentito un boato e visto le fiamme che avvolgevano la parte anteriore della Maserati parcheggiata sotto casa dell’uomo in zona Casal Monastero, alla periferia di Roma.Denaro e altre utilità in cambio di informazioni e favori che arrivavano direttamente dai palazzi di procura e questura.Per questo otto persone finirono in carcere a Roma e una fu sottoposta a misura interdittiva nell'ambito di un'operazione che ha coinvolto sette poliziotti e una funzionaria di piazzale Clodio. Al centro dell'inchiesta c’è l'imprenditore Carlo D'Aguano, da tempo sotto gli occhi della Direzione distrettuale antimafia per una serie di attività legate alle sale giochi e presunti contatti con la camorra.