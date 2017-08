Viminale: sgomberi solo con soluzioni alternative pronte Roma: migranti, dopo lo sgombero il corteo dei senza casa Il cardinale Parolin: 'Violenza inaccettabile'. Procura indaga su occupazione. Ombra racket, forse pagati affitti, si entrava con badge

A Roma, i rifugiati sgomberati dallo stabile di via Curtatone hanno manifestato con uno striscione che ribadisce il diritto a cui non vogliono rinunciare: "Il diritto alla casa è senza confini".Insieme a loro i comitati per l'abitare, altri rifugiati, altre persone senza casa, italiani e immigrati. Roma era blindata: vietate le bottiglie, vietati i pali per le bandiere, rigido controllo sul percorso stabilito, varchi di accesso controllati. La parola d'ordine era evitare scontri, altri scontri. Il corteo è partito da piazza dell'Esquilino passando per via Cavour e via dei Fori Imperiali, fino a raggiungere piazza della Madonna di Loreto. Le forze di polizia hanno presidiato i luoghi sensibili nell'area del percorso, Palazzo Chigi e il Campidoglio.La manifestazione indetta dai movimenti per la casa si è conclusa a Piazza Madonna di Loreto, nei pressi di Piazza Venezia, a Roma. Al termine del corteo anti sgomberi - fa sapere una nota della questura - una delegazione dei partecipanti ha presentato regolare preavviso per un sit-in autorizzato fino a lunedì prossimo."Quelle immagini non possono che provocare sconcerto e dolore, soprattutto dalla violenza che si manifestata. E la violenza non è accettabile da nessuna parte": lo dice il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin a margine del Meeting di Cl riferendosi allo sgombero di piazza Indipendenza. "Per questo - sostiene il Cardinale Parolin - credo che, da quello che ho visto e da quello che ho letto, ci sia la possibilità di fare le cose un po' meglio, fare le cose bene, perchè ci sono le regole. Adesso, per esempio, ho visto che ci sarà questo impegno a trovare per queste persone delle abitazioni alternative prima di arrivare a questi estremi. Io penso che se c'è buona volontà si possono trovare le soluzioni senza arrivare a queste manifestazioni cos spiacevoli", conclude."Ho visto ieri quel video che hanno trasmesso in televisione. Evidentemente non può non preoccupare, soprattutto per questo odio insensato'". Lo dice il cardinale Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin riferendosi al video di minacce al Papa. "Io credo - rileva, arrivando al Meeting di Cl - che in Vaticano non ci sono misure addizionali, per quanto io sappia si continua con lo stesso livello di attenzione e di sicurezza che c'è stato di questi tempi".La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta "su quanto avveniva all'interno dell'immobile occupato in via Curtatone a Roma", sgomberato due giorni fa. In particolare i magistrati intendono fare luce sulle modalità dell'occupazione dopo che nello stabile sono state rinvenute ricevute, forse di "affitti" pagati che farebbero ipotizzare l'esistenza di un racket, e anche un pc usato per confezionare badge da distribuire agli occupanti.Due giorni dopo gli idranti usati contro i migranti il Viminale è pronto a riscrivere le linee guida per gli sgomberi, da diramare a tutti i prefetti d'Italia. Lo ha anticipato ieri Luigi Manconi, senatore PD e presidente della Commissione Diritti Umani: si può procedere alle operazioni di sgombero - è la sintesi - solo quando sono state già approntate soluzione abitative alternative. L'obiettivo, chiaro, è evitare altre vie Curtatone.