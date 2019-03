Uscirà nel 2020 Roma, primo ciak del nuovo film di Nanni Moretti Tratto dal romanzo dell'israeliano Eshkol Nevo "Tre piani", ha tra gli interpreti lo stesso regista con Margherita Buy e Riccardo Scamarcio

Primo ciak oggi del nuovo film di Nanni Moretti, "Tre piani", tratto dall'omonimo romanzo dell'israeliano Eshkol Nevo.Prodotto da Sacher Film e Fandango, con Rai Cinema e Le Pacte su sceneggiatura di Nanni Moretti, Federica Pontremoli e Valia Santella, il film è interpretato da Riccardo Scamarcio, Margherita Buy, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Elena Lietti, Nanni Moretti, Denise Tantucci, Alessandro Sperduti, Anna Bonaiuto, Paolo Graziosi, Tommaso Ragno, Stefano Dionisi.Il film uscirà nel 2020 e sarà distribuito in Italia da 01 Distribution, in Francia da Le Pacte e nel resto del mondo da The Match Factory.