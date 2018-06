Furto all'Eur Roma, rubano la carrozzella motorizzata ad una donna affetta da sclerosi multipla Lo speciale scooter era stato parcheggiato in cortile ed è sparito nella notte tra sabato e domenica. Raccolta fondi degli amici per ricomprarlo

Un banale furto, forse qualcuno la derubricherà addirittura a una semplice ragazzata ma per Flaminia la vita è cambiata di colpo. Nella notte tra sabato e domenica qualcuno ha rubato a questa giovane donna affetta da sclerosi multipla la sua carrozzella motorizzata, l’unico strumento che ha per muoversi liberamente nel suo quartiere – l’Eur, a Roma - insieme alla figlia di 10 anni e alla sua cagnolina."Sabato scorso ero tornata a casa di sera e avevo parcheggiato il mio scooter a 4 ruote nel palazzo come ogni giorno da 2 anni a questa parte", racconta la donna. "Domenica mattina, quando sono scesa con la mia carrozzella manuale per prendere lo scooter, ho avuto l'amara sorpresa. lo scooter era sparito. È come se mi avessero tolto le gambe una seconda volta".Flaminia vive con la sua bambina e una assistente. Per lei la vita è una continua lotta per l’autonomia e non é facile dover combattre contro gli ostacoli della quotidianità. Quando esce di casa deve affrontare i parcheggi selvaggi sui marciapiedi che ostruiscono il passaggio e gli scivoli sono quasi sempre occupati da motorini e vetture fuori posto. A viale Europa, dove sono concentrati tutti i negozi che Flaminia frequenta, nessuno ha lo scivolo per permetterle l'ingresso. Lei deve aspettare fuori dai negozi e i gestori escono per portarle ciò che le occorre. Insomma, per lei la vita di mamma non é facile. Ora, dopo questo furto é impossibile.Nel quartiere gli amici hanno organizzato unaper acquistare un altro scooter.I tempi della Asl sono troppo lunghi e questa mamma non può. permettersi di restare chiusa in casa un giorno di più.