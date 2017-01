Roma, sequestrato l'appartamento di Marra al centro delle indagini L'immobile è al centro dell'indagine che ha portato all'arresto di Marra per corruzione



Sequestrato dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma l'appartamento e il posto auto di via dei Prati Fiscali di proprietà di Raffaele Marra, l'ex braccio destro del sindaco Raggi finito in carcere il 16 dicembre scorso per corruzione in concorso con l'imprenditore Sergio Scarpellini, e della moglie. I carabinieri hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip presso il Tribunale di Roma.L'appartamento è quello al centro dell'indagine che ha portato all'arresto di Marra per corruzione.Secondo quanto si è appreso, il provvedimento è stato adottato su richiesta della Procura di Roma e si basa sul presupposto che i beni sequestrati siano stati acquistati con denaro proveniente dall'episodio di corruzione di cui Marra è accusato e per cui il 16 dicembre dello scorso anno è stato arrestato dai carabinieri.