4 consiglieri via dal Movimento Roma: sfiducia al III Municipio, cade la minisindaca M5S Roberta Capoccioni E' il secondo Municipio in crisi nella Capitale: nei mesi scorsi i pentastellati hanno perso anche l'VIII

Condividi

E' stata approvata con 13 voti favorevoli e 12 contrari la mozione si sfiducia a Roberta Capoccioni, la presidente pentastellata del Municipio III, che comprende Montesacro, Talenti, Nuovo Salario e altri quartieri a nord-est della Capitale dove vivono circa 200mila persone.La sfiducia arriva dopo una lunga crisi interna che ha visto 4 consiglieri uscire dal gruppo M5S che in tal modo ha perso la maggioranza.Si tratta del secondo municipio a 5 Stelle che 'cade' a Roma dall'inizio dell'era Raggi. Il primo è stato l'VIII, quello della Garbatella, dopo le dimissioni dell'ormai ex presidente Paolo Pace.Il voto è arrivato dopo una seduta d'aula fiume durata diverse ore e seguita da un pubblico formato sia da esponenti e militanti del Pd, sia da rappresentanti e simpatizzanti a 5 Stelle in massa."Qui si fa campagna elettorale - dice Roberta Capoccioni dopo la sfiducia -. Il motivo per cui questo municipio viene a cadere è il voler colpire la candidata alla Regione Lombardi a me vicinissima"."Di fatto, nel III Municipio ci sarà una sorta di continuità amministrativa anche perché il compito di coordinare i rapporti tra Campidoglio e Municipio sarà affidato alla stessa presidente uscente, Roberta Capoccioni". E' quanto trapela da fonti della maggioranza capitolina, dopo il voto di sfiducia nei confronti della mini-sindaca del Municipio III. Nelle scorse settimane, la sindaca Raggi ha ribadito la propria fiducia nei confronti della Capoccioni, che è come si è visto molto vicina alla candidata M5s alla presidenza della Regione Lazio, Roberta Lombardi.