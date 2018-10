​Roma: caso Marra, slitta davanti ai giudici l'esame per il sindaco Raggi Raffaele Marra a magistrati: "Mi sono comportato da notaio"

Condividi

"Mi sono comportato da notaio. Ci sono cose sbagliate riportate nelle informative che potrebbero essere smentite dalle intercettazioni".Così ha detto Raffaele Marra, nell'ambito di una breve dichiarazione spontanea davanti ai giudici dell'VIII sezione del Tribunale di Roma. Marra, già capo del personale del Campidoglio, è sotto accusa per abuso d'ufficio in relazione alla nomina del fratello Renato alla direzione turismo, carica che venne a suo tempo prima congelata e poi revocata.Intanto, domani, secondo quanto si è appreso, il sindaco Virginia Raggi non si sottoporrà all'esame, come pure era stato calendarizzato da tempo dal giudice del Tribunale monocratico. La decisione sarebbe dovuta all'intenzione di Raffaele Marra di rendere dichiarazioni. L'esame della prima cittadina, a questo punto, dovrà esser fissato ad una udienza successiva e lo stesso calendario che prevedeva per il 9 novembre la requisitoria del Pm Francesco Dall'Olio potrebbe subire una sostanziale modifica.