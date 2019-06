Dramma familiare Roma, spara alla moglie e si suicida. In un biglietto le "difficoltà a pagare l'affitto"

Due coniugi, di 74 e 77 anni, sono stati trovati morti in casa a Roma. E' accaduto in via Santi Cosma e Damiano, in zona Tomba di Nerone. L'allarme è stato dato da una familiare che abita fuori Roma e da ieri non riusciva a contattarli. I corpi di marito e moglie erano sul letto.Nella loro casa è stato trovato un biglietto. Nel messaggio l'uomo avrebbe lamentato difficoltà economiche nel pagare l'affitto. Secondo quanto si è appreso, il marito ha colpito al collo con un colpo d'arma da fuoco la moglie e poi si è suicidato sparandosi alla testa.