Ancora fuori uso le fermate di Repubblica, Barberini e Spagna Roma. Chiusa e riaperta la stazione della metro A di Anagnina. Disagi per i viaggiatori Nuovo problema per la linea A della metropolitana di Roma. Chiusa e riaperta nell’ora di punta questa mattina presto la stazione Anagnina. A provocare il blocco, sarebbe stato un problema tecnico legato alla manutenzione di un convoglio avvenuto la notte scorsa

Non c’è pace per la linea A della metropolitana di Roma e per chi la prende tutti i giorni. Chiusa e riaperta dopo alcune ore la fermata di Anagnina. Il blocco è avvenuto nell’ora di punta della mattina quando a prendere la metro è soprattutto chi va al lavoro.Secondo quanto si è appreso, la notte scorsa un mezzo di servizio, con un gruppo di manutentori, avrebbe deragliato danneggiando i binari. Non ci sarebbero stati feriti.I problemi maggiori ci sono stati tra Battistini e Subaugusta.I treni che arrivavano da Battistini terminavano la corsa alla stazione Subaugusta e quelli per Battistini iniziavano il servizio alla stazione Cinecittà. L’Atac aveva messo autobus sostitutivi sulla tratta Subaugusta-Anagnina.E’ l’ennesimo disservizio sulla linea A della metropolitana di Roma. Da ottobre la stazione Cineccittà funziona solo in entrata. Chiuse ancora le fermate di Repubblica, Barberini. Fuori uso da qualche settimana quella centralissima di Piazza di Spagna