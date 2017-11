Serie A, posticipo dodicesima giornata Romagnoli-Suso e Montella respira: 0-2 in casa Sassuolo Un gol per tempo per il Milan, più pratico che bello al 'Mapei' in una gara tutt'altro che spettacolare. Bonucci e compagni risalgono al settimo posto Emiliani sempre quart'ultimi: Bucchi potrebbe avere le ore contate

Condividi

di Gianluca Luceri Respira Montella e riparte il Milan, che a Reggio Emilia stende 2-0 il Sassuolo. Rossoneri adesso settimi a quota 19, anche se per ‘riaggiustare’ la classifica servirà quella continuità di risultati finora mai trovata. Restano invece nei bassifondi gli emiliani, quart’ultimi con appena 8 punti: vacilla la panchina di Bucchi.Ritmi bassi in un primo tempo che aumenta i giri sono nei minuti finali. Si comincia con una punizione di Calhanoglu deviata in tuffo da Consigli (il pallone non sarebbe entrato), si prosegue con il diagonale di Mazzitelli (assist Politano) che non sorprende Donnarumma. Al 20’ il turco Calhanoglu ci prova ancora dalla distanza: Consigli blocca a terra. Poi è Borini a tentare la stoccata (37’), sul conseguente angolo decisivo anticipo di Cannavaro su Kalinic, pronto a colpire. Cresce in questa fase la pressione dei rossoneri, fino allora poco ispirati, che accarezzano il vantaggio con la capocciata del croato Kalinic servito da Kessie: splendido il volo di Consigli (39’). Sul corner che ne scaturisce, arriva lo 0-1 targato Romagnoli che di testa anticipa il portiere neroverde (40’). Proteste dei padroni di casa che chiedevano un fallo sul loro numero uno, ma per l’arbitro Damato è tutto regolare.Ripresa. Il primo sussulto arriva al 61’ con Kessie, vicinissimo al raddoppio: azione solitaria iniziata a centrocampo e conclusione di destro che trova la grande risposta di Consigli. Ma lo 0-2 del Diavolo si materializza al 67’: Suso raccoglie palla da posizione defilata, si accentra e lascia partire un sinistro che si infila sotto l’incrocio. Match in cassaforte. Il Sassuolo non dà segni di reazione, all’81’ potrebbe far male Borini ma Consigli, reattivo, dice no. Giù il sipario al Mapei Stadium.