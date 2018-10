Voto oggi e domani Romania, urne aperte al referendum per abolire le nozze gay Favorevole all'emendamento anti-nozze gay si è mostrato, seppur indirettamente, il governo della premier socialdemocratica Viorila Dancila, mentre molto coinvolta nella campagna per il sì alla modifica costituzionale è stata la chiesa ortodossa romena che si è spinta fino a entrare anche nelle scuole per difendere il concetto di matrimonio tra uomini e donne

I romeni votano oggi e domani in un referendum il cui obiettivo è modificare la Costituzione per definire il matrimonio esplicitamente una 'unione tra un uomo e una donna' e non più 'unione tra coniugi' come avviene attualmente. Si vuole in tal modo impedire ogni ipotesi di riconoscimento delle nozze gay.La consultazione è stata approvata nelle scorse settimane dal Senato a Bucarest, dopo che tre milioni di cittadini avevano firmato una petizione chiedendo l'emendamento costituzionale contro il matrimonio omosessuale. E la Corte costituzionale aveva successivamente dato il suo via libera. Per la validità del referendum è richiesta una affluenza alle urne di almeno il 30%.La domanda alla quale gli elettori dovranno rispondere barrando la casella del s o del no è la seguente: "siete d'accordo con la legge di revisione della Costituzione della Romania nella forma adottata dal Parlamento?". Un quesito posto probabilmente non nella maniera più chiara, soprattutto per gli aventi diritto che vivono nelle retrograde zone rurali del Paese balcanico, ma sostanzialmente tendente al divieto delle unioni tra persone dello stesso sesso e che va nella direzione opposta a quella presa in tutti gli altri Stati europei, nella maggior parte dei quali si riconosce l'unione civile delle coppie omosessuali.Favorevole all'emendamento anti-nozze gay si è mostrato, seppur indirettamente, il governo della premier socialdemocratica Viorila Dancila, mentre molto coinvolta nella campagna per il sì alla modifica costituzionale è stata la chiesa ortodossa romena che si è spinta fino a entrare anche nelle scuole per difendere il concetto di matrimonio tra uomini e donne. La premier Dancila, criticata aspramente dai socialisti europei, si è difesa dall'attacco dei colleghi sostenendo che il suo partito guarderà da spettatore il referendum, una spiegazione che mal si sposa sia con l'ordinanza d'urgenza con cui l'esecutivo lo ha organizzato in fretta e furia, sia con le parole di molti dei rappresentanti del partito socialdemocratico a sostegno del voto favorevole.Il costo totale per lo svolgimento del referendum di 35 milioni di euro ed è anche questa cifra, oltre al fatto che la legislazione non prevede lo svolgimento dell'esercizio referendario spalmato su due giorni, che ha suscitato vibranti polemiche tra le forze politiche in un Paese che, tra gli altri problemi, ha solo 776 chilometri di autostrade (dei quali 100 ereditati dal regime comunista caduto nel 1989), fatiscenti strutture ospedaliere e che dunque, secondo le forze di opposizione, avrebbe cose ben più importanti da risolvere. Ma soprattutto un referendum che conferma ancora una volta le grandi difficoltà che gli omosessuali affrontano nella società romena, dove non sono rari i casi di aggressione anche fisica ai danni della popolazione Lgbt.