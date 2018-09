Serie A, posticipo quinta giornata Juve non bella ma cinica: CR7 e Bernardeschi, 0-2 a Frosinone Gara sempre in mano ai bianconeri ma che viene risolta solo nel finale. Ciociari compatti, specie nel 1° tempo, anche se mai pericolosi. Risultato comunque meritato per la squadra di Allegri, che resta a punteggio pieno

A Frosinone la Juve vince … ma non esagera: 0-2 maturato nel finale. Quinto successo consecutivo per i bianconeri, sempre soli in testa. Giallazzurri fermi a quota 1 e senza ancora una rete all’attivo (unica squadra in Serie A).Ciociari compatti e ordinati, anche senza mai pungere. Gli ospiti comandano il match ma giocano troppo sottoritmo. Al 7', sul sinistro di Cristiano Ronaldo, Sportiello smorza in tuffo, Capuano salva sulla linea. Il numero 1 di casa si ripete al 20' fermando ancora il portoghese (diagonale). Il primo tempo è tutto qui.Ripresa. Ci prova subito Bentancur dal limite (47’): conclusione a lato di un soffio. Al 59’ erroraccio di CR7 sotto porta (girata alta su assist Bernardeschi). Quattro minuti dopo l’ex Real tenta il gran gol di tacco: Sportiello dice no. Si gioca solo nella metà campo del Frosinone ma la pressione bianconera non è mai asfissiante: senza fortuna anche i tentativi di Cuadrado al volo (69’), Mandzukic con la nuca (70’) e Alex Sandro col mancino (79’). Tira e ritira, la Juve passa: Ronaldo raccoglie un pallone sporco in area e non perdona (81’). A tempo quasi scaduto (94’), arriva anche il raddoppio di Bernardeschi. Non bella, ma cinica: questa è la Juve. Film già visto.