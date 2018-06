Mondiali Russia, gruppo B Spagna soffre (2-2) ma chiude prima, Portogallo secondo (1-1) Gli iberici evitano il ko col Marocco nel recupero e chiudono in testa il girone per il maggior numero di gol segnati. Ora ottavi con la Russia Pareggio anche per i lusitani (sfideranno l'Uruguay), che sprecano un rigore con Ronaldo e sono raggiunti dall'Iran al 93' (penalty dubbio)

Spagna prima, Portogallo secondo: escono due pareggi a Kaliningrad (2-2) e Saransk (1-1) e la differenza, nella classifica finale del gruppo B, la fa il gol in più segnato dagli iberici (6) rispetto ai lusitani (5) al termine di un’ultima emozionante serata, con Marocco (già eliminato) e Iran (chiude a testa altissima, terzo, con 4 punti) che vendono carissima la pelle fino all’ultimo secondo. Agli ottavi Furie Rosse contro la Russia (domenica alle ore 16) e portoghesi contro l’Uruguay (sabato alle ore 20).Primo tempo nervoso, con quattro ammoniti fra i nordafricani tutt’altro che arrendevoli e intenzionati a chiudere il Mondiale a testa alta. Il progetto sembra realizzarsi al 14’, con la clamorosa topica di Sergio Ramos a centrocampo che non si intende con Iniesta, Boutaib ringrazia, s’invola e impallina De Gea in mezzo alle gambe. Cinque giri di lancette e le Furie Rosse tornano a galla (19’): è Isco a segnare un facile pareggio su assist al bacio di Iniesta. Non si abbette però il Marocco: al 25’ ci riprova Boutaib, ma stavolta De Gea non si fa beffare. Male la difesa iberica, troppo morbida in più di una circostanza. In pieno recupero, occasionissima per Diego Costa che non riesce a spingere in porta un filtrante di un immarcabile Iniesta.Chance gigantesca per la nazionale di Renard ad inizio ripresa (55’): sfortunatissimo Amrabat, la cui saetta dalla distanza si stampa sull’incrocio dei pali a De Gea battuto. Risponde subito la Spagna con Isco, ma il colpo di testa del fantasista del Real viene respinto sulla linea da Saiss (62’). Un minuto dopo ci prova anche Piquè, ma la sua capocciata manca di poco il bersaglio. La gara, già inaspettatamente complicata per la squadra di Hierro, prende una piega disastrosa all’81’: su corner di Fajr, stacco imperioso e vincente del neo entrato En-Nesyri. Sembra tutto finito, con il primo posto nel girone ormai perduto, ma Aspas all’ultimo respiro (91’) salva di tacco la Spagna che chiude prima fra tante, troppe sofferenze. Il Marocco saluta con onore.Il primo tentativo del match, manco a dirlo, è di Cristiano Ronaldo: blocca a terra Beiranvand (3’). Al 9’ occasionissima per Joao Mario, che conclude alto da ottima posizione non sfruttando un’incomprensione tra portiere ed Ezatolahi. Gli iraniani, più attendisti complice il palleggio (a volte troppo lento) dei lusitani, si fanno vedere dalle parti di Rui Patricio con Rezaeian (punizione a giro larga un metro) e con il colpo di testa centrale di Ezatolahi. Una conclusione di Ronaldo dalla grande distanza precede il vantaggio del Portogallo pochi secondi prima dell’intervallo: la firma è dell’intramontabile Quaresma, che scambia con Adrien Silva, e trova lo specchio con un sontuoso tocco d’esterno destro. Rete bellissima.La ripresa si apre con il fallo di Ezatolahi su Ronaldo trasformato in rigore dall’arbitro paraguaiano Caceres dopo aver consultato il Var: dal dischetto si presenta proprio CR7 che però non brilla nell’esecuzione e permette a Beiranvand di respingere il penalty. Sprecata la possibilità di chiudere la partita, al 58’ lusitani ‘salvati’ da un provvidenziale intervento in spaccata di Pepe, che su cross di Jahanbakhsh evita un gol sicuro anticipando Azmoun. Nel finale (83’) rischia l’espulsione Ronaldo per un colpo a palla lontana su Pouraliganji: l’arbitro visiona le immagini al Var e grazia la stella del Real, solo ammonito. Furiose le proteste degli iraniani che, in pieno recupero, chiedono e ottengono un rigore. Caceres deve ricorrere per la terza volta alla tecnologia e assegna la massima punizione per un braccio (molto discutibile) di Cedric (93’): implacabile dal dischetto Ansarifard (sfera sotto l’incrocio). Nei secondi conclusivi l’Iran cerca disperatamente il gol del ribaltone e di una clamorosa qualificazione, che però non arriva. Avanza il Portogallo, ma che brividi.