È ricoverato all'ospedale di Adria Rovigo, neonato abbandonato davanti al cimitero È un maschietto di 3 chili e mezzo il neonato abbandonato nel parcheggio del cimitero di Rovigo. Ora è in una culla termica





Hanno sentito che piangeva tra le auto parcheggiate davanti al cimitero di Rosolina mare a Rovigo. A trovare il neonato abbandonato in una grossa borsa sportiva alcune persone in visita. Il piccolo bianco, ancora la placenta e il cordone ombelicale attaccato, piangeva disperato. Sono stati chiamati subito gli operatori del 118 e i Carabinieri. Il neonato trasportato d’urgenza all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Adria sembrava in stato di ipotermia. Secondo le prime informazioni il piccolo era nato da circa un’ora.Dopo un primo momento di paura ora le sue condizioni sono stabili ed è stato messo in una culla termica. Il bimbo è perfettamente sano ed è un maschietto di 3 chili e mezzo. Sul ritrovamento del neonato indagano i Carabinieri che stanno guardando le immagini delle telecamere di video sorveglianza.