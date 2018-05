Chiesa di St George, al castello di Windsor Royal Wedding, Harry e Meghan hanno detto sì Il principe Harry e Meghan Markle si sono scambiati gli anelli, dopo aver pronunciato i voti matrimoniali. "Vi dichiaro marito e moglie, che nessuno divida ciò che Dio ha unito", ha poi proclamato l'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby. Decidendo di portare l'anello, Harry ha rotto con la tradizione secondo la quale gli uomini della famiglia reale non portano la fede.

"You look amazing", "sei meravigliosa": queste le parole che il principe Harry, ha sussurrato a Meghan sull'altare. Dopo aver pronunciato la formula matrimoniale, "I Will" (lo voglio) Harry di Inghilterra e Meghan Markle sono ufficialmente marito e moglie. La cerimonia è stata officiata dal decano del Decano di Windsor, David Connor. Gli sposi appaiono entrambi molto emozionati. Il Principe Harry indossa l'uniforme dei Blue royals.Dopo le note di un coro Gospel -che ha portato sotto le volte gotiche della chiesa di St George, al castello di Windsor, le note di Stand by Me. il principe Harry e Meghan Markle si sono promessi amore eterno, "nella buona e cattiva sorte, in ricchezza e povertà, in salute e malattia per amarsi e onorarsi finché morte non ci separi". Prima l'uno e poi l'altra hanno pronunciato la formula di rito, guardandosi negli occhi. A quel punto si sono scambiati gli anelli "in segno del nostro matrimonio". E a quel punto l'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, li ha proclamati"marito e meglio". erano le 12:39, le 13:39 in Italia.L'abito con cui l'attrice americana Meghan Markle ha sposato il principe Harry d'Inghilterra è firmato da Clare Waight Keller, direttrice creativa di Givenchy. La scelta dell'attrice è caduta sulla stilista britannica, fa sapere Kensington Palace, per "l'estetica elegante e senza tempo e la fattura impeccabile" del suo stile.Principi e principesse, eredi al trono, regine e reginette di Hollywood, attori, star della tv: 600 gli invitati alle nozze reali. Tra i primi ospiti ad arrivare nella cappella di st George, al castello di Windsor, è stata la star dello show-business americano, Oprah Winfrey. Fasciata in un abito rosa pallido, la anchor-woman, amica personale della coppia, ha preso posto tra i banchi della cappella, accompagnata dall'attore e Dj britannico, Idris Elba. Un popolo in festa da tutto il mondo che sfoggia ogni sorta di look. Bambine con abiti in pizzo e coroncine in testa, per le signore cappellini, copricapo a falda larga, fiori, frutta, fiocchi di raso. Gli uomini più sobri.Ci sono anche l'attore americano George Clooney, con la moglie in completo senape, Amal, avvocatessa nota a livello internazionale e specializzata nella tutela di diritti umani. Tra i presenti anche il duca di Spencer, fratello di lady Diana, ricordata durante la cerimonia religiosa dalla coppia.