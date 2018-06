Ruby ter, salta il processo a Torino: atti restituiti alla procura Il gup di Torino Francesca Christillin ha deciso la restituzione degli atti al pm Laura Longo per la riformulazione del capo d'accusa

È "saltato" il processo di Torino a Silvio Berlusconi per il cosiddetto caso Ruby ter. Il gup Francesca Christillin, al termine dell'udienza preliminare, ha restituito gli atti alla procura, recependo alcune osservazioni della difesa, perché riformuli il capo di imputazione.La vicenda riguarda il rapporto tra Berlusconi e l'ex infermiera di Nichelino che, come ipotizzato dalla Procura di Milano, avrebbe ricevuto denaro per non rilasciare dichiarazioni in aula. Il giudice milanese aveva inviato gli atti alle procure competenti, fra cui quella di Torino. Due le osservazioni sollevate questa mattina da Federico Cecconi, avvocato difensore di Berlusconi: "Non ci sono le condizioni perché il processo si svolga a Torino per ragioni di competenza territoriale - ha sostenuto - inoltre, ci sono tutti gli elementi per il proscioglimento".