Ultima partita del '6 Nazioni' 2019 Rugby, l'Italia segna ancora il passo: all'Olimpico la Francia vince 25-14 Quarta edizione di fila con solo sconfitte per gli azzurri. Buona la partenza, poi sprecate troppe occasioni a un passo dalla meta. Cinici i transalpini

Vince la Francia 25-14 (tre mete a uno), l'Italia segna il suo quarto '6 Nazioni' di fila con solo sconfitte. Ancora una volta al 'cucchiaio di legno' dell'ultima in classifica si accompagna il 'whitewash' ovvero l'imbiancata (né vittorie né punti in classifica). Amaro l'addio dell'Olimpico all'edizione 2019 del torneo europeo. E le sconfitte di fila sono diventate 22.Partono fortissimo gli azzurri, capaci di sfruttare le incertezze dei transalpini. La pressione produce due punizioni (6' e 12') che Allan trasforma dai 23 e dai 39 metri. Un bel 6-0 che viene vanificato da una leggerezza quando al 16' Medard rompe a metacampo e manda Dupont in meta (trasformata da Ntamack). Una successiva punizione di Ntamack (21') con gli azzurri ancora frastornati, manda la Francia sul 10-6. L'Italia si ritrova, ma spreca tre occasioni a pochissimi centimetri dalla linea di meta. I 'bleus' tremano, ma non vanno al tappeto.Bene anche l'avvio di seconda frazione, con Allan che centra i pali su una punizione da 34 metri (42'). Ma la Francia risponde subito con la meta di Huget (trasformata da Ntamack). Al 46' 17-9 con la Francia che è entrata nei 22 metri azzurri giusto due volte. L'Italia riparte con orgoglio condito da parecchie imprecisioni. Allan sbaglia una punizione non da lui. Tebaldi regala (55') la meta smarcandosi con una finta geniale. Allan sbaglia ancora, il punteggio è 14-17. Si fa male Ghiraldini, l'Italia perde un pilastro e poi subisce il drop di Ntamack che sigla il 20-14 al 63'. Ancora assalti generosi dell'Italia, che va per il bersaglio grosso (rifiutando almeno un paio di punizioni) e viene fermata a pochi passi dalla linea di meta da una difesa impenetrabile (anche quando resta con l'uomo in meno). Al 79' l'ulteriore beffa con la meta di Penaud innescato da un prodigioso recupero di Ntamack. Vince il cinismo di una Francia per niente irresistibile.