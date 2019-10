Rugby: Peroni Top12, lanciata la 90a stagione. La corsa allo scudetto parte il 19 ottobre

Alfredo Gavazzi, presidente Fir (Ansa)

La 90a edizione del Campionato Italiano Peroni Top12, la massima competizione rugbistica nazionale, prende il via nell'inedita cornice dello stabilimento Birra Peroni di Padova. Una sede inusuale, per celebrare l'accordo che ha portato uno dei partner storici del rugby italiano, da oltre un decennio al fianco della Federazione Italiana Rugby, ad ampliare il proprio impegno abbinando il proprio marchio alla più importante competizione nazionale per Club.Alla tradizionale vernice di inizio stagione - per il calcio d'inizio bisognerà attendere il 19 ottobre - sono intervenuti insieme al presidente federale Alfredo Gavazzi ed ai vertici di Birra Peroni, i tecnici e capitani delle dodici Società partecipanti per presentare obiettivi, ambizioni e novità della 90a stagione del massimo campionato. Questi i capitani delle rispettive squadre presenti: Andrea Trotta (), Alberto Chiesa (), Matteo Ferro (), Filippo Cristiano (), Paul Derbyshire (), Andrea Denti (), Alessandro Mordacci (), Matteo Maran (), Carlo Filippucci (), Matteo Corazzi (), Jacopo Sarto (), e Lorenzo Maria Bruno (). Oltre a loro, presenti anche alcune giocatrici di compagini femminili: Susanna Boledi (Rugby Colorno), Sofia Stefan (Valsugana Rugby Padova), Jessica Busato (Iniziative Villorba Rugby) e Giulia Nobile (Unione Capitolina Rugby).''Il Peroni Top12 - ha dichiarato il presidente della Fir, Alfredo Gavazzi - ha rappresentato, rappresenta e continuerà a rappresentare in futuro uno degli asset portanti del nostro movimento. Sin dalla mia prima elezione, ho evidenziato la necessità di lavorare a un rilancio del torneo, credo che la partnership triennale con Birra Peroni e la messa in onda integrale sulle nostre piattaforme che ha caratterizzato la scorsa edizione e che auspichiamo porti alcune novità per il 2019/20 siano coerenti con la nostra visione del nostro massimo campionato. Voglio ringraziare sentitamente Birra Peroni per aver creduto nel nostro progetto di valorizzazione del campionato e per aver deciso di affiancarci anche in questa avventura''."La passata edizione - ha aggiunto il presidente federale - è stata emozionante ed equilibrata sia in chiave scudetto che nella lotta per la salvezza, con uno spettacolare spareggio conclusivo: un campionato incerto, equilibrato, in grado di offrire emozioni giornata dopo giornata non può che giovare all'immagine e all'appeal della competizione''.''Mi auguro - ha concluso Gavazzi - che anche quest'anno assisteremo a incontri dall'esito incerto e che il Peroni Top12 continui soprattutto a costituire una piattaforma per i migliori giovani che emergono dai Club e dalle strutture formative federali per mettersi in mostra e continuare ad inseguire il proprio sogno di vestire la maglia di una delle nostre franchigie e della nostra Nazionale. A tutti gli atleti ed alle Società, un sincero in bocca al lupo''.Il Peroni Top12 2019/20 presenta una formula invariata rispetto alle ultime edizioni, con le migliori dodici squadre d'Italia ai nastri di partenza, centotrentadue partite di stagione regolare che si completerà nel week-end del 2/3 maggio per lasciare spazio al doppio turno di semifinale (andata il 16/17 maggio, ritorno 23/24 maggio) che darà un nome alle due pretendenti per il tricolore. Finale il 30 maggio in casa della finalista meglio classificata in stagione regolare.Nella prima giornata, come vuole tradizione, i Campioni d'Italia del Kawasaki Robot Calvisano ospiteranno la matricola della massima serie, l'HBS Colorno al debutto assoluto nel Peroni Top12, mentre i vice-campioni nazionali della Femi-CZ Rugby Delta faranno visita ai Sitav Rugby Lyons nella gara che segna il ritorno dei piacentini ai vertici del rugby nazionale dopo due stagioni in Serie A.Sfida interna al debutto per l'Argos Petrarca Padova contro i Toscana Aeroporti I Medicei e per il Valorugby Emilia, rivelazione del 2018/19, che riceverà l'IM Exchange Viadana 1970. Le Fiamme Oro Rugby esordiranno al ''Gelsomini'' contro il Lafert San Donà, mentre i cugini della Lazio Rugby 1927 - protagonisti di una salvezza all'ultimo respiro - ripartiranno dalla trasferta in casa di Mogliano Rugby 1969.