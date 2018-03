Quarta giornata Sei Nazioni Rugby: l'Italia ko anche a Cardiff, il Galles vince 38-14 Quarta giornata e quarta sconfitta per gli azzurri (16° ko consecutivo nella competizione). Italia 'cucchiaio di legno' con una giornata di anticipo

Condividi

Quarta giornata e quarta sconfitta per l’Italia nel ‘Sei Nazioni’ (è il 16° ko consecutivo nella competizione). Al Principality Stadium’ di Cardiff, gli azzurri cedono 38-14 al Galles (17-7 al termine del primo tempo).I gallesi vanno a segno con cinque mete (due nei primi 5’ di gioco), gli azzurri ne realizzano due (una al 9’ con Minozzi che ha illuso sulle capacità di reazione della squadra, l’altra al 75’ con Bellini). Disarmante la superiorità gallese, la squadra italiana è riuscita a subire una meta anche in inferiorità numerica.Il ‘cucchiaio di legno’ (che spetta all’ultima in classifica) è già una realtà con una giornata di anticipo. Non resta che cercare di salvare l’onore (evitare l’umiliante ‘white wash’ dello zero in classifica) sabato prossimo nell’ultima partita all’Olimpico di Roma contro la Scozia.