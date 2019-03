SPORT

2019/03/09 18:55

Quarta sconfitta in quattro partite per gli azzurri Rugby, Sei Nazioni. Twickenham amarissimo per l'Italia, l'Inghilterra s'impone 57-14 Otto le mete per i bianchi, due quelle degli azzurri (realizzate da Allan e Morisi) che restano a zero in classifica. Il torneo si chiude la prossima settimana all'Olimpico contro la Francia

Condividi Quarta sconfitta su quattro partite per l'Italia nel '6 Nazioni' edizione 2019. A Twickenham l'Inghilterra su impone 57-14 con otto mete (contro le due degli azzurri). Nell'ultima giornata, la settimana prossima, la squadra di O'Shea, ancora a zero in classifica, cercherà il successo contro la Francia all'Olimpico.



I bianchi vanno in meta all'8' dopo una pressione ininterrotta nei 22 metri azzurri. George schiaccia oltre la linea e Farrell trasforma. Il copione, scritto dal pronostico, viene vivacizzato dall'ottimo spunto azzurro al 12' che porta alla meta di Allan (trasformata dallo stesso vicentino). E' 7-7, ma il sogno di sorprendere gli inglesi dura pochissimo e lo strapotere fisico dei padroni di casa si manifesta. Al 15' arriva la meta di May, seguita da quella di Tuilagi al 21' e di Shields al 32'. In mezzo il piazzato di Farrell (26') che si era occupato con successo di tutte le trasformazioni. Primo tempo chiuso 31-7 e secondo che si apre con la nuova meta di Tuilagi (47') con Farrell che stavolta sbaglia. Gli azzurri provano a restare in partita e la meta di Morisi (54') sembra un buon segnale per O'Shea. La fiammella, però, si spegne con la meta di Kruis (64'), che conquista il pallone sul tentativo di calcio di Hayward, e con la successiva di Robson (68') che scavano un impietoso 50-14. All'ultimo minuto, dopo una buona reazione dell'Italia, c'è la seconda meta anche per Kruis dopo un'altra opposizione di Kruis su un calcio di allontanamento.

