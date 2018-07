Mondiali Russia 2018: con Uruguay-Francia, domani al via i quarti di finale Si gioca anche Brasile-Belgio

Conclusi martedì gli ottavi, domani riprende il Mondiale con i primi quarti di finale.Nella parte alta del tabellone il verdetto è una doppia sfida Europa-Sud America, i due continenti che hanno confermato in questi mondiali la loro assoluta egemonia nella gerarchia del calcio internazionale, mentre nella parte bassa i duelli sono 'made in Europe'.I primi due quarti vedranno i match(ore 16, a N. Novgorod) e(ore 20, a Kazan). Le due vincenti si affronteranno in semifinale, martedì 10 a San Pietroburgo (ore 20).Sabato 7 si giocheranno gli altri due quarti: nell'incontro delle 16 lase la vedrà con l', a Samara, mentre alle 20 scenderanno in campo, a Sochi, e conosceremo così le altre due semifinaliste (partita in programma mercoledì 11, a Mosca, ore 20).Quattro delle otto qualificate hanno già vinto i Mondiali almeno una volta: il Brasile 5 (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), l'Uruguay 2 (1930 e 1950), Inghilterra (1966) e Francia (1998) una.La Svezia è entrata 4 volte nelle prime quattro: 2a nel 1958, 3a nel 1950 e 1994, 4a nel 1938; una la Croazia (3a nel 1998) e il Belgio (4° nel 1986), mai la Russia, anche se l'Urss raggiunse il 4° posto nel 1966.Nell'ultimo ranking Fifa, questa la graduatoria delle otto:1214202470Circa le altre Nazionali tra le prime dieci, sono uscite agli ottavi Portogallo (4), Argentina (5), Svizzera (6) e Spagna (10), eliminate ai gironi Germania (1) e Polonia (8), mentre il Cile (9) non si è qualificato. Tra le prime 20 assenti anche Olanda (17), Galles (18) e Italia (19).