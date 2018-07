Russia 2018 La Svezia batte 1-0 la Svizzera e si qualifica ai quarti Decisiva la rete di Forsberg al 66'. La Svezia, che ha escluso dai Mondiali l'Italia, dimostra ancora una volta la capacità di difendersi e di capitalizzare al massimo organizzazione e concretezza

Condividi

Nella penultima partita degli ottavi di finale di Russia 2018 la Svezia avanza battendo 1-0 la Svizzera. Il commissario tecnico svedese Jan Olof Andersson schiera il consueto 4-4-2: Olsen - Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson - Claesson, Svensson, Ekdal, Forsberg - Berg, Toivonen. Petkovic risponde con un 4-2-3-1 offensivo: Sommer - Lang, Djourou, Akanji, Rodriguez - Behrami, Xhaka - Shaqiri, Dzemaili, Zuber - Drmic. Pesano le assenze di Lichtsteiner e Schar nella Svizzera. Mentre nella Svezia manca per squalifica Sebastian Larsson.Buon ritmo in avvio. Svizzera più aggressiva, ma è la Svezia a farsi pericolosa con Berg servito in profondità, entra in area ma calcia fuori. Gli elvetici rispondono con Shaqiri: taglia per l'inserimento di Dzemaili che non ci arriva di pochissimo. La Svezia come di consueto è compatta e predilige l’attesa. Al 30’ pericolo per la Svizzera: sinistro ravvicinato di Berg e grande parata di Sommer. Al 34’ Xhaka calcia da circa 35 metri all'improvviso. Palla alta. Al 40’ occasionissima per Ekdal, servito perfettamente da Lustig spara alto da posizione favorevole (un gol divorato). Il primo tempo termina a reti bianche.A inizio ripresa la Svizzera prova ad aumentare il ritmo con un’incursione a sinistra di Rodriguez, che poi non riesce a crossare con precisione. Le squadre sono chiuse e l’impressione è che solo un episodio possa sbloccare il risultato. L’occasione si materializza al 66’ con Emil Forsberg. Toivonen serve, il numero 10 svedese finta e colpisce di destro trovando la decisiva deviazione di Akanji. E’ vantaggio svedese. La Svizzera tenta la reazione con Shaqiri e Embolo. Gli svedesi si arroccano. Intorno all’80’ massima pressione elvetica: Forsberg salva sulla linea su un bel colpo di testa del neoentrato Embolo. Gli scandinavi si coprono: fuori Forsberg e Lustig, dentro Olsson e Krafth. Gli svedesi sono maestri nello spezzettare il gioco avversario, la Svizzera cerca di crederci (occasione per Seferovic al 91'), poi in pieno recupero anche rosso a Lang per fallo da ultimo uomo. La Svezia ancora una volta essenziale e capace di capitalizzare al massimo organizzazione e concretezza.