Il Perù batte la Nuova Zelanda e vola ai mondiali: ecco le 32 squadre qualificate per Russia 2018

Il Perù batte la Nuova Zelanda e si qualifica per i mondiali di calcio 2018. nel ritorno dello spareggio intercontinentale giocato a Lima, i padroni di casa hanno vinto 2-0 con gol di Jefferson Farfan al 28' e di Christian Guillermo Ramos al 65'. All'andata era finita 0-0. La nazionale sudamericana stacca così il trentaduesimo e ultimo pass per la Russia.Queste le nazioni qualificate per la rassegna iridata che si svolgerà indal 14 giugno al 15 luglio 2018.Oltre ai padroni di casa, qualificati di diritto, le europee sono:Per l'AfricaPer l'America del SudPer l'AsiaNord America-Centro America-CaraibiSorteggio dei gironi il 1° dicembre a Mosca.