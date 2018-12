Russia Putin assiste a test missile ipersonico: supera di 20 volte la velocità del suono Il Presidente russo ha affermato che il nuovo missile intercontinentale, capace di viaggiare a 20 volte la velocità del suono, verrà dispiegato a partire dal prossimo anno, garantendo la sicurezza della Russia per i prossimi decenni

Il presidente russo Vladimir Putin ha presenziato al test del nuovo missile a "planata ipersonica" Avangard dalla sala di controllo del ministero della difesa.In grado di volare a velocità ipersoniche (oltre 20 volte la velocità del suono, pari a 24,500 km/h) può anche trasportare più testate nucleari indipendenti (in grado di colpire diversi bersagli).Avangard è in grado di planare come un aliante a grande altitudine, slittando sugli strati più densi dell'atmosfera e colpire obiettivi lontani e sfuggire all'azione dell'antimissilistica.Putin ha affermato che il nuovo missile intercontinentale verrà dispiegato a partire dal prossimo anno, garantendo la sicurezza della Russia per i prossimi decenni.Secondo quanto riferito dal Cremlino, il nuovo missile è stato lanciato da una base a sud degli Urali e ha colpito il suo bersaglio in Kamchatka, a 6mila chilometri di distanza. Il presidente russo ha anche riferito che il nuovo missile non può essere intercettato dai sistemi di difesa.