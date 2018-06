Mosca: continuità positiva con l'Italia Russia, Putin: serve un nuovo piano di sicurezza europeo

"L'uscita degli Stati Uniti dall'accordo sulla difesa anti-missilistica è un tentativo di infrangere la parità strategica e noi rispondiamo con i nostri moderni sistemi di armamento, che conservano questa parità:serve capirlo e trovare nuove forme di cooperazione che siano adeguate alle realtà moderne. È l'ora di mettersi al tavolo dei negoziati ed elaborare un piano di sicurezza europea". Così ha detto Vladimir Putin nel corso Linea diretta, tv e web."Una nuova guerra mondiale significherebbe "la fine della civiltà", ha detto Putin, aggiungendo che la consapevolezza di questo rischio dovrebbe impedire alle potenze internazionali di sprofondare in un conflitto globale."Il dollaro è per ora la sola moneta universale, ma gli Stati Uniti segano il ramo su cui sono seduti", ha detto il Presidente russo. Putin ha inoltre aggiunto che l'euro "ci prova" ad essere una moneta universale ma per ora non vi è riuscito.Gli Skripal sarebbero morti sul colpo se fosse stato usato un agente nervino di tipo militare, ha sostenuto il presidente russo, durante la Linea Diretta con i cittadini.L'ex spia del Kgb, Sergei Skripal, insieme alla figlia Yulia, è stato avvelenato con l'agente nervino Novichok il 4 marzo scorso a Salisbury. Londra ha accusato Mosca di essere il mandante dell'attacco, ma il Cremlino ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento."Mosca si aspetta di collaborare con il nuovo governo italiano nello spirito di continuità positiva delle relazioni italo-russe", ha fatto sapere il ministero degli Esteri russo, sottolineando che non è stata Mosca a introdurre sanzioni, ma naturalmente, accoglierebbe "positivamente approcci sani ed equilibrati". "La dichiarazione del presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, alla vigilia del voto di fiducia testimonia la sua intenzione di cooperare con il nostro Paese, ugualmente la Russia", ha aggiunto il ministero, ricordando che "il presidente russo Vladimir Putin, nel suo messaggio di congratulazioni a Conte, ha parlato a favore dello sviluppo di un dialogo politico costruttivo nella risoluzione dei principali problemi regionali e globali". "Naturalmente ha concluso - il nuovo governo di coalizione sta appena iniziando a lavorare e le sue priorità di politica estera saranno chiarite".