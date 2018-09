Identificato uno dei presunti avvelenatori di Skripal: è un colonnello dell'intelligence russa

Il sito russo specializzato nelle inchieste Insider, insieme al sito britannico Bellingcat, è riuscito a svelare la vera identità di uno dei due “turisti russi a Salisbury”, Ruslan Boshirov. In realtà è Anatolij Cepiga, colonnello dell’intelligence militare russa Gru, decorato con la massima onorificenza Eroe della Russia.Nato nel 1979, ha alle spalle la scuola di guerra del Gru nell’Estremo Oriente russo, poi il servizio di stanza presso la 14a brigata delle forze speciali del Gru, quindi la partecipazione alla seconda guerra cecena e, infine, la decorazione nel dicembre del 2014 con la Stella d’oro dell’Eroe della Russia a firma del presidente Vladimir Putin. Presumibilmente la massima onorificenza a Cepiga è stata consegnata per le operazioni speciali sotto copertura nell’area del Donbass durante il conflitto tra separatisti filorussi e i filogovernativi ucraini.Il nome di copertura “Ruslan Boshirov” è stato assegnato a Anatolij Cepiga dopo il suo trasferimento a Mosca nel 2014, dove ha studiato all’Accademia dello Stato Maggior delle Forze Armate russe. Secondo alcune voci, Boshirov-Cepiga avrebbe personalmente conosciuto Serghej Skripal, mentre era ancora in servizio presso il Gru.