Resta il no turco alla partecipazioe dei curdi siriani dell'Ypg Russia e Turchia invitano gli Stati Uniti ai colloqui di pace per la Siria I negoziati sono previsti nella capitale del Kazakistan il 23 gennaio

Turchia e Russia inviteranno gli Stati Uniti ai colloqui di pace sulla Siria, in programma ad Astana, in Kazakistan, il 23 gennaio. La decisione è stata annunciata dal ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu. Il capo della diplomazia di Ankara ha però ribadito che la Turchia resta contraria alla partecipazione dei miliziani curdi siriani del Ypg al tavolo delle trattative.L'opposizione siriana annuncia intanto di appoggiare i colloqui di pace a Astana. Un comunicato recita: "Per quanto riguarda il prossimo incontro di Astana, l'Alto Comitato per i negoziati (Hnc) esprime il suo appoggio alla delegazione militare e la speranza che il meeting rafforzi la tregua".L'Alto comitato, che rappresenta gran parte dei gruppi di opposizione al regime di Assad, esprime anche la speranza che l'incontro favorisca una "fase di fiducia" con l'attuazione della risoluzione Onu 2254 del 2015, soprattutto per quanto riguarda la "fine dell'assedio alle città", la consegna di aiuti e il "rilascio dei detenuti". La riunione di Astana, si legge, rappresenta un passo che "spiana la strada ai colloqui politici" previsti per febbraio a Ginevra.