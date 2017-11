Annuncio di "Superjob" Agenzia di collocamento lancia superofferta di lavoro: cercasi presidente russo

L'autorevolissima agenzia di lavoro russa Superjob lancia la superofferta: opportunità di lavoro nella carica di… presidente della Federazione Russa. Sono richiesti attivismo sociale e patriottismo. Avranno alto punteggio i candidati “che hanno svolto in precedenza l’attività lavorativa in una carica simile”.Tra le mansioni di lavoro: firma e promulgazione delle leggi federali, rappresentanza della Russia nell’arena internazionale, trattative con stati esteri, firma dei trattati internazionali, nomine e licenziamenti dei vertici militari e proclamazione dello stato di guerra.Il trattamento economico prevede messa a disposizione di un aereo personale, un appartamento di servizio e una residenza fuori Mosca a carico dello Stato.Contratto trasparente (niente lavoro nero, solo busta paga regolare) con il versamento dei contributi e assicurazione medica. Tra i requisiti richiesti età a partire da 35 anni, cittadinanza russa e residenza in Russia negli ultimi 10 anni.L’assunzione è prevista dopo il 18 marzo del 2018 in base all’esito delle presidenziali.